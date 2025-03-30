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Haberler Aydın SON DAKİKA: Aydın'da üniversiteli Büşra'nın korkunç ölümü! Kanlar içinde bulundu

SON DAKİKA: Aydın'da üniversiteli Büşra'nın korkunç ölümü! Kanlar içinde bulundu

Son dakika haberleri... Aydın'ın Nazilli ilçesinde 24 yaşında Büşra Cin isimli üniversite öğrencisi, sevgilisi Özcan K'ya ait evde göğsünden vurulmuş olarak bulundu. Olaya ilişkin Özcan K. gözaltına alındı.

DHA

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SON DAKİKA: Aydın’da üniversiteli Büşra’nın korkunç ölümü! Kanlar içinde bulundu

Olay, sabah saatlerinde Aydın'ın Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi Özcan K.'nin evine gitti.

SON DAKİKA: Aydın’da üniversiteli Büşra’nın korkunç ölümü! Kanlar içinde bulundu

Özcan K. ile Cin arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden çıktı. Bugün saat 07.00 sıralarında eve dönen Özcan K., polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.

SON DAKİKA: Aydın’da üniversiteli Büşra’nın korkunç ölümü! Kanlar içinde bulundu

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin Özcan K. gözaltına alındı.

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