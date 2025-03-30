SON DAKİKA: Aydın’da üniversiteli Büşra’nın korkunç ölümü! Kanlar içinde bulundu

Özcan K. ile Cin arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden çıktı. Bugün saat 07.00 sıralarında eve dönen Özcan K., polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.