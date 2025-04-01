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Aydın'da Büşra Cin'in sır ölümünde yeni gelişme! Silah yatağın altında bulundu, sevgilisi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesi, bayramın ilk günü 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in erkek arkadaşının evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Üniversiteli Büşra Cin'in ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan dehşet sonrası genç kızın gözaltına alınan sevgilisi Özcan Korkmaz (29), 'kasten adam öldürme' şüphesiyle tutuklandı. Geniş kapsamlı aramaların sonucunda ise kayıp silah ise yatağın altında bulundu.

İHSAN KARATAŞ ÖZEL HABER

Giriş Tarihi: Gazete

Aydın'ın Nazilli ilçesi, bayramın ilk günü 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in erkek arkadaşının evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Yaşanan dehşet sonrası genç kızın gözaltına alınan sevgilisi Özcan Korkmaz (29), 'kasten adam öldürme' şüphesiyle tutuklandı.

Olay günü dehşetin yaşandığı apartmanda oturan komşular, genç sevgililerin kürtaj nedeniyle kavga ettiklerini söylemeleri üzerine tüm şüpheler Özcan Korkmaz'ı çevrildi. Korkmaz, sevgilisi ile kavga ettiğini kabul etti.

SİLAH KORKMAZ'A AİT
Kavga sonrası evi terk ettiğini, eve geldiğinde ise sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu söyledi. Geniş kapsamlı aramanın ardında kayıp silah, yatağın altında bulundu.

Silahın bulunması sonrası polis, genç kızın intihar değil, cinayete kurban gittiği üzerinde durmaya başladı. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada, Büşra'nın esrarengiz ölümünü kriminalden gelecek sonuç çözecek.

Aydın'da üniversiteli Büşra'nın esrarengiz ölümü! Sevgilisi gözaltına alındı

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