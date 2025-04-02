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Haberler Aydın ‘Bedelini ödeyeceksin’ dedi saatler sonra canından oldu

‘Bedelini ödeyeceksin’ dedi saatler sonra canından oldu

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

‘Bedelini ödeyeceksin’ dedi saatler sonra canından oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkol yüzünden çıkan kavgada arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan Furkan Samet Bacaksız (26) hayatını kaybetti. Bacaksız'ın cinayetten saatler önce "Bedelini ödeyeceksin" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Nazilli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve üç yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Furkan Samet Bacaksız'in birlikte alkol aldığı arkadaşı Ü.D. arasında tartışma çıktı. Arkadaşlar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Furkan Samet Bacaksız, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Bacaksız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

‘Bedelini ödeyeceksin’ dedi saatler sonra canından oldu

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından polis ekipleri kaçan cinayet zanlısının peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu Ü.D. isimli şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, Ü.D.'yi bu sabah saatlerinde Nazilli Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarttı. Olayı itiraf eden Ü.D, Bacaksız ile daha önce aralarında husumet olduğu ve Bacaksız'ın kendisine ve ailesine ağır küfürler ettiğini söyledi. Hakim karşısına çıkarılan Ü.D.'nin tutuklandı

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