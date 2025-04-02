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Haberler Aydın Büşra gözyaşları içinde toprağa verildi

Büşra gözyaşları içinde toprağa verildi

İHSAN KARATAŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Büşra gözyaşları içinde toprağa verildi

Aydın Nazilli'de erkek arkadaşının evinde göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin (24) memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Büşra gözyaşları içinde toprağa verildi

ACI OLAYIN GEÇMİŞİ

Büşra Cin, sevgilisi Özcan Korkmaz'ın evine gitti. Korkmaz ile Cin arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Korkmaz evden çıktı. Sabah eve dönen Korkmaz, polisi arayıp sevgilisi Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Korkmaz, tutuklandı. Büşra Cin'in cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Gaziantep'e getirildi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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