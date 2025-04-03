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Haberler Aydın Yaramaz kediler ekipleri harekete geçirdi

Yaramaz kediler ekipleri harekete geçirdi

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Yaramaz kediler ekipleri harekete geçirdi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde metruk binada mahsur kalan ve mahallelinin 'mırmır' ve 'kara' ismini verdikleri 2 kedi, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay, Efeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzun yıllardır metruk halde olan bir apartmandan 2 gündür kedi seslerinin geldiğini fark eden mahalle sakinleri, kedilerin çıkamadığını anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaramaz kediler ekipleri harekete geçirdi

Ekipler gelene kadar mahalle sakinleri 'mırmır' ve 'kara' adını verdikleri kedilere seslenerek çıkarmaya çalıştı. Ekipler, korkan ve geri kaçan kedilerin kurtarılması için balkondan apartmana girdi. Kısa süreli uğraşın ardından ekipler, kedileri dışarıya çıkarmayı başardı.

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