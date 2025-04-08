Kız kardeşine laf atılan genç deliye döndü

AYDIN Nazilli'de kız kardeşine laf edildiği iddiasıyla kavga çıkaran bir genç, bıçaklanarak yaralandı. Nazilli'de meydana gelen olayda eve dönen genç kız, 18 yaşındaki abisi H.D.'ye bir şahsın kendisine laf attığını söyledi. Duruma sinirlenen ağabey, gözü dönmüş bir şekilde sokağa çıkarak, kız kardeşine laf attığı iddia edilen Ş.E. (16) isimli şahısla kavga etti.

Kavganın büyümesinin ardından 16 yaşındaki Ş.E., yanında bulundurduğu kesici aletle H.D.'yi yaraladı. Kalçasından bıçaklanan talihsiz genç, kanlar içerisinde yerde kaldı. Tedavi altına alınan gencin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 16 yaşındaki bıçaklı saldırgan ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.