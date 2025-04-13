Gümrük kapılarında rekor kırıldı: Kuşadası limanı ilk sırada

Ramazan Bayramı tatilinde kara, hava ve deniz gümrük kapılarında yolcu hareketliliği arttı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde hava, kara, deniz gümrük kapılarında toplam 2 milyon 375 bin 817 yolcu girişi, 2 milyon 216 bin 675 yolcu çıkışı gerçekleşti. En yoğun gümrük kapıları karada Kapıkule, havada İstanbul Havalimanı, denizde Kuşadası Limanı oldu. En yoğun kara gümrük kapısı 117 bin 643 yolcu girişi ve 102 bin 419 yolcu çıkışıyla Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. Araç trafiğinde de Kapıkule ilk sırada yer aldı ve 43 bin 062 araç girişi ile 39 bin 386 araç çıkışı gerçekleşti. Tüm hava gümrük kapılarına toplamda 12 bin 278 uçak girişi olurken, 12 bin 344 uçak çıkışı gerçekleşti.

15 BİN 777 YOLCU GİRİŞİ

Hava gümrük kapılarının işlem hacmine bakıldığında; 1 milyon 74 bin 590 yolcu girişi, 1 milyon 61 bin 700 yolcu çıkışı ile 6 bin 365 uçak girişi ve 6 bin 360 uçak çıkışı ile İstanbul Havalimanı yoğunlukta 1'inci sırada bulundu. Deniz gümrük kapılarından ise toplamda 45 bin 429 yolcu girişi, 46 bin 612 yolcu çıkışı ile bin 291 gemi girişi ve bin 294 gemi çıkışı işlemi gerçekleşti. Söz konusu zaman diliminde bayram süresinde, 15 bin 777 yolcu girişi ve 16 bin 345 yolcu çıkış işlemi gerçekleştirilen Kuşadası Limanı en yoğun deniz gümrük kapısı oldu. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde hava, kara, deniz gümrük kapılarında toplam 2 milyon 375 bin 817 yolcu girişi, 2 milyon 216 bin 675 yolcu çıkışı gerçekleşti.