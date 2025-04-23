Aydın'da villa dolandırıcılığında 38 tutuklama!

Aydın'ın Didim ilçesi merkezli 8 ilde gerçekleşen lüks villa dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik operasyonda 2'si belediye çalışanı toplam 41 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken biri belediye çalışanı toplam 38 şüpheli tutuklandı.

İFADELER 2 GÜN SÜRDÜ

Aydın Didim merkezli, Muğla, İzmir, Ankara, Kırşehir, İstanbul, Ordu, Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş 8 ilde yürütülen operasyon kapsamında Didim Belediyesi'nde çalışan 2 kişi ile ilçede emlakçılık yapan bazı şahıslar olmak üzere toplam 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Didim'deki adreslerine yapılan aramalarda dijital verilere el konuldu.