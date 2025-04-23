Aydınlı doktordan hastaneye anlamlı bağış

ADÜ Hastanesi'nin cerrahi donanım altyapısını güçlendirecek önemli bir bağış, emekli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Levent Çanakkalelioğlu tarafından gerçekleştirildi. Cerrahi işlemlerde kullanılmak üzere bağışlanan çeşitli cerrahi malzeme ve tıbbi cihazlar, hastaneye kazandırıldı. Bağışı yapan Çanakkalelioğlu, Başhekim Prof. Dr. Mücahit Avcil'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başhekim Prof. Dr. Mücahit Avcil, hayırsever Çanakkalelioğlu'na plaket takdim etti. Çanakkalelioğlu'na teşekkür ederek , bağışın sağlık hizmetlerinde hayırlı olmasını temenni ettiğini belirten Prof. Dr. Avcil "Bu tür destekler, yalnızca teknik altyapımıza değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinde ortak sorumluluk bilincimize de güç katmaktadır" dedi.