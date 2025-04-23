Bozdoğanlı muhtar görevi eşine devretti

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde bugüne kadar hiç duyulmamış bir olay yaşandı. Merkez Hisar Mahallesi Muhtarı Timur Mardin, şahsi işleri nedeniyle görevine bir aylık ara verdi. Görevini ise hem birinci azası hem de eşi olan Neriman Mardin'e devretti. Muhtar Mardin, özel işleri nedeniyle bir ay boyuncu görevi eşi Neriman Mardin'e devrettiğini sosyal medyasından duyurdu. Muhtar Timur Mardin, bu kararını ise sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu: "Bugünden itibaren şahsi işlerim nedeniyle Hisar Mahallesi muhtarlık görevini 1'inci Azam olan eşim Neriman Mardin, 1 ay süreyle yürütecektir. Mahallemizde yaşamakta olan tüm vatandaşlarımıza duyurulur."