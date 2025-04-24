Köpek saldırısına uğrayan minik Yiğit’in durumu ağır

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Atburgazı Mahallesi'nde evlerinin avlusunda oynarken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki Yiğit Efe Çeken, gözünden ve başından ağır şekilde yaralandı.

BAŞINDA ISIRIKLAR VAR

Olay Atburgazı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin avlusunda oynayan Yiğit Efe Çeken'e başıboş bir sokak köpeği saldırdı. Olayı fark eden anne Sevilay Çeken'in müdahalesiyle çocuk köpeğin saldırısından kurtarıldı. Ağır yaralanan Yiğit Efe, babası Yusuf Çeken tarafından Söke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından gözünde ve başında ağır ısırıklar bulunan Yiğit Efe İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Yusuf Çeken, yaptığı açıklamada, "Eşim saldırı anında köpeği görmüş. Evladımın gözünde hasar var. İzmir'den temin edilen özel bir tüple tedavi uygulanıyor. Süreç devam ediyor" dedi. Öte yandan Afyonkarahisar'da da amcasının köpeğinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırılırken, çocuğun yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi amcaya ise 86 bin 358 TL para cezası kesildi.