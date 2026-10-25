Uşak'ta sosyal medyayı sallayan düğün! Adı: Feyk! Öğrenciler gelinsiz damatsız piste koştu!

Düğün davetiyesi geldiğinde insanın aklına ilk ne gelir? Ne takacağız? Ne giyeceğiz? Kaç para harcayacağız? Malum, artık düğüne gitmek de başlı başına bir ekonomik mesele.
Ama Uşak'taki üniversite öğrencileri öyle bir organizasyon hazırlamış ki, davetiyeyi görünce insanın yüzünde ister istemez bir tebessüm oluşuyor.
ADI: FEYK DÜĞÜN!
Yani sahte düğün. Ama eğlencesi gerçek! Davetiyede de açık açık yazmışlar: "Gelin yok, damat yok, sadece eğlence var!" Vallahi gençler işi çözmüş.
Kayınvalide yok, görümce yok, kız tarafı erkek tarafı tartışması yok. Kim kime ne taktı hesabı, düğün sonunda küsen akrabalar da yok! Ama pasta var, çiftetelli var, halay var. Hatta altın bile var! İşin en eğlenceli tarafı da burada. Normal düğünlerde siz altın takarsınız, bu düğünde ise altın kazanma ihtimaliniz var.
Takı töreninde verilen hediyeler çekilişle dağıtılacak, şanslı bir kişiye de 1 gram altın verilecek. Bu ekonomik şartlarda insanın "Darısı başıma" diyesi geliyor. 8 Kasım akşamı Uşak'ta Deniz Düğün Salonları'nda düzenlenecek organizasyonun bilet fiyatı kişi başı 333 lira.
Dört kişi ve üzeri gruplarda ise 300 lira. Aslında gençler çok basit ama yaratıcı bir fikirden yola çıkmış. Eğlenmek için illa birilerinin evlenmesi mi gerekiyor? Düğünlerin bütün keyifli taraflarını alıp, stresini, masrafını, aileler arasındaki bitmek bilmeyen hesaplaşmaları bir kenara bırakmışlar.
Bence güzel de yapmışlar. Üstelik bizim geleneksel düğün kültürümüzü biraz ti'ye alarak eğlenceli bir işe dönüştürmüşler. Kim bilir, belki yakında sahte nişanlar, sahte kına geceleri de görmeye başlarız.
Yalnız benim merak ettiğim bir şey var. Bu düğünde gelin buketini kim atacak? Daha da önemlisi, buketi yakalayan gerçekten evlenmek zorunda mı kalacak? Eğlenmeye giderken kendinizi nikâh masasında bulmayın!