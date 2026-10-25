Uşak'ta sosyal medyayı sallayan düğün! Adı: Feyk! Öğrenciler gelinsiz damatsız piste koştu!

Düğün davetiyesi geldiğinde insanın aklına ilk ne gelir? Ne takacağız? Ne giyeceğiz? Kaç para harcayacağız? Malum, artık düğüne gitmek de başlı başına bir ekonomik mesele.

ADI: FEYK DÜĞÜN! Yani sahte düğün. Ama eğlencesi gerçek! Davetiyede de açık açık yazmışlar: "Gelin yok, damat yok, sadece eğlence var!" Vallahi gençler işi çözmüş.

Ama Uşak 'taki üniversite öğrencileri öyle bir organizasyon hazırlamış ki, davetiyeyi görünce insanın yüzünde ister istemez bir tebessüm oluşuyor.

Kayınvalide yok, görümce yok, kız tarafı erkek tarafı tartışması yok. Kim kime ne taktı hesabı, düğün sonunda küsen akrabalar da yok! Ama pasta var, çiftetelli var, halay var. Hatta altın bile var! İşin en eğlenceli tarafı da burada. Normal düğünlerde siz altın takarsınız, bu düğünde ise altın kazanma ihtimaliniz var.

Takı töreninde verilen hediyeler çekilişle dağıtılacak, şanslı bir kişiye de 1 gram altın verilecek. Bu ekonomik şartlarda insanın "Darısı başıma" diyesi geliyor. 8 Kasım akşamı Uşak'ta Deniz Düğün Salonları'nda düzenlenecek organizasyonun bilet fiyatı kişi başı 333 lira.