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Haberler Aydın Yaşlı kadını boğazına takılan lokma öldürdü

Yaşlı kadını boğazına takılan lokma öldürdü

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Yaşlı kadını boğazına takılan lokma öldürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde 94 yaşındaki Aliye Taç, oğluyla birlikte yemek yediği sırada boğazına lokma kaçması sonucu hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümü şüpheli bulunarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı kadını boğazına takılan lokma öldürdü

Aliye Taç

Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2078 Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Aliye Taç oğluyla birlikte akşam yemeği yerken bir anda nefes almakta zorlandı. Boğazına lokma takılan yaşlı kadına ilk müdahaleyi oğlu yaptı ancak çabalar sonuçsuz kaldı. Yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

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