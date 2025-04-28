Aydın’da AK Parti teşkilatının acı kaybı

AYDIN'IN Sultanhisar ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Denizli kara yolu üzeri Sultanhisar ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü Murat Önder, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otomobil takla atarak su tahliye kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Önder araçta sıkışarak yaralandı. UMKE ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Önder, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Önder doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Genç yöneticinin ölüm haberi ailesi ve AK Parti Aydın teşkilatı olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.