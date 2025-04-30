Kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaça kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi'nde birinci derece sit alanı içerisinde bulunan tarlada tarihi eser bulmak amacıyla İ.Ç., B.S., C.A., S.A. ve A.O. isimli şüpheliler kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte ayrıca yapılan aramalarda 1 adet titanyum karışımlı alan tarama çubuğu, 1 adet pirinç karışımlı alan tarama çubuğu, 2 adet bronz yüzük ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.