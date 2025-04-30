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Haberler Aydın Kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

Kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü
AYDIN'IN Karacasu ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaça kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi'nde birinci derece sit alanı içerisinde bulunan tarlada tarihi eser bulmak amacıyla İ.Ç., B.S., C.A., S.A. ve A.O. isimli şüpheliler kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte ayrıca yapılan aramalarda 1 adet titanyum karışımlı alan tarama çubuğu, 1 adet pirinç karışımlı alan tarama çubuğu, 2 adet bronz yüzük ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.
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