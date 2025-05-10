Müezzinin kalbi namaz kıldırdıktan sonra durdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Karacaahmet Türbe Cami Müezzin Kayyımı Fahrettin Uçar, ASTİS camisinde kıldırdığı öğle namazının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, ASTİS Camisinde öğle namazında meydana geldi. Cemaate namaz kıldıran Müezzin Kayyımı Fahrettin Uçar, fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde Fahrettin Uçar'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği tespit etti.Fahrettin Uçar'ın Karacaahmet Türbe Camisinde görevli olduğu ve ASTİS Camii cemaatine sadece öğle namazını kıldırmak için geldiği öğrenildi.