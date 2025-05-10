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Haberler Aydın Müezzinin kalbi namaz kıldırdıktan sonra durdu

Müezzinin kalbi namaz kıldırdıktan sonra durdu

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Müezzinin kalbi namaz kıldırdıktan sonra durdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Karacaahmet Türbe Cami Müezzin Kayyımı Fahrettin Uçar, ASTİS camisinde kıldırdığı öğle namazının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, ASTİS Camisinde öğle namazında meydana geldi. Cemaate namaz kıldıran Müezzin Kayyımı Fahrettin Uçar, fenalaşarak yere yığıldı.

Müezzinin kalbi namaz kıldırdıktan sonra durdu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde Fahrettin Uçar'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği tespit etti.Fahrettin Uçar'ın Karacaahmet Türbe Camisinde görevli olduğu ve ASTİS Camii cemaatine sadece öğle namazını kıldırmak için geldiği öğrenildi.

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