Aydın’ın çilek güzeli seçildi

TÜRKİYE'NİN çilek üretim merkezlerinden olan Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Atca mahallesinde Atça Nysa Çilek Festivali'nde yapıldı. Festivalde Merve Keleş "Nysa Zarafet Güzeli" seçilerek 12 bin lira kazandı. Sultanhisar ilçesinde bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali, büyük coşkuyla kutlandı. Yarışmada ikinci olan Eylül Naz Şimşek 8 bin TL, üçüncü olan İrem Bedur ise 5 bin TL'lik ödül kazandı. Festivalin keyfini çıkaran vatandaşlar, eğlenceli anlar yaşadı.