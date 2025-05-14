Aydın’da uyuşturucu ticareti yapan baba ve 3 oğlu tutuklandı

Aydın'da polis ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Karaçay Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan baba ve 3 oğlunu takibe aldı.

Takip sonucu operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri düzenledikleri operasyon ile baba S.B. (55) ve oğulları B.B. (26), M.B. (27) ve K.B. (17) kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş 400 gram esrar maddesi, sentetik ecza, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas teraziler ile uyuşturucu madde ticareti olduğu değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zehir taciri baba ve oğulları emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yapılan operasyon kapsamında 11 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.