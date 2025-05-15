ADÜ’lü profesöre rüşvet operasyonu

ADNAN Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 'ameliyat parası' adı altında 14 hastadan rüşvet aldığı iddia edilen Prof. Dr. U.G. ile sekreteri D.K. gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir doktor ve özel muayenehanesinde çalışan sekreteri hakkında "rüşvet" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 14 hasta için yakınlarından ameliyat parası alındığı tespit edildi. Prof. Dr. U.G.'nin ikametinde yapılan aramada 900 bin TL nakit para ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramada, hastalardan alınan ameliyat ücretlerinin not edildiği değerlendirilen bir ajanda bulundu. Olayla ilgili Prof. Dr. U.G. ile birlikte sekreteri D.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.