Oğlunu tornavidayla katleden babaya beraat

Aydın'ın İncirliova ilçesinde psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen oğlu Ahmet Burak'ı (18) kavga sırasında başına tornavida saplayarak öldüren 46 yaşındaki baba Hüseyin Burak yargılandığı davada beraat etti.

Hüseyin Burak

'ELİNDEN ALMAK İSTEDİM'

Mahkemede son kez savunma yapan baba Hüseyin Burak, "Evladımı bilerek öldürmedim. Sadece elindeki tornavidayı almak istedim" dedi. Dosyayı ve delilleri inceleyen mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Burak hakkında 'Altsoydan akrabayı kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlarının tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde 'Taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma' suçunu oluşturmadığını ifade etti. Sanık babanın

tahliyesine karar verildi.