Doğal Şehirler Birliği’nden Avrupa düzeyinde adım

KUŞADASI ve Doğal Şehirler Birliği'ne üye 16 belediye, Avrupa Birliği destekli "Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi"ni imzalayarak iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı bir adım attı.Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'nin imza töreni, Kuşadası'nda gerçekleştirildi. Kuşadası Belediye Başkanı ve Doğal Şehirler Birliği Başkanı Ömer Günel, yaptığı konuşmada, doğaya sahip çıkmanın ve iklim krizine karşı birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Günel, "İklim değişikliğiyle mücadelede kararlıyız. Bu mücadele yerelden başlar. Sözleşmeyi imzalayan belediyelerimiz bu kararlılığın birer örneğidir" dedi