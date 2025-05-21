Yürekler ağza geldi: Motor çocuğa çarptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halinde olan bir motosiklet, 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada, küçük çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Zafer D'nin hakimiyetindeki motosiklet, 5 yaşındaki Miraç B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, 15 kilometre hızla gittiğini söyleyerek çocuğa çarptığını belirtti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.