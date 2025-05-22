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Haberler Aydın 68 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

68 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

68 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
AYDIN'IN İncirliova ilçesinde bir süredir haber alınamayan Nerdin Sever (68) evinde ölü bulundu. İncirliova'nın İstiklal Mahallesi'nde bulunan evinde yalnız yaşayan Nerdin Sever'den, bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi. Kapının açılmaması üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin kapısının açılmasından sonra içeri giren ekipler Sever'i yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Sever'in cesedi morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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