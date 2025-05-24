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Haberler Aydın 568 bin liralık kaçak akaryakıt ele geçirildi

568 bin liralık kaçak akaryakıt ele geçirildi

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

568 bin liralık kaçak akaryakıt ele geçirildi
AYDIN'DA polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 568 bin lira olan 11 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Aydin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda denetimlerini sürdüren ekipler tarafından Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi'nde seyir halindeyken şüpheli üzerine durdurulan bir tankerde 11 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Araçta bulunan M.E.A., E.A. ve M.A. isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
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