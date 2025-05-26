Toprağa gömülen hayat! Kepçe operatörü yaşamını yitirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde dehşet veren bir olay meydana geldi. Dalama Mahallesi'nde önceki gün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, H.Y. (34) isimli kişiye ait arazide çalışma yapan kepçe operatörü Halil Koyuncu, inceleme amacıyla kepçeyle yığdığı toprak ve kum yığınının üzerine çıktı. Bu sırada yığın aniden kaydı ve Koyuncu altında kaldı.

Halil Koyuncu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak toprak altından çıkarılan Halil Koyuncu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak arazi sahibi H.Y.'nin ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi. Talihsiz kazayla ilgili soruşturma sürüyor.