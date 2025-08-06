120 günlük savaşı Göktürk bebek kazandı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde henüz 25 haftalıkken dünyaya gelen ve sadece 800 gram ağırlığında doğan Göktürk Türkeş, 120 gün boyunca kuvözde verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Doğumun ardından kilosu 600 grama kadar düşen minik bebek, yoğun bakım sürecinin sonunda 2 kilo 600 grama ulaştı ve taburcu edildi. İlk bebeklerini erken doğumdan dolayı kaybeden Fidan çifti minik Göktürk Türkeş'i kucaklarına almanın sevincini yaşıyor. İlk bebeğini erken doğum yaptığı için kaybettiğini söyleyen anne Fidan, "Eşim ve benim için kolay bir süreç değildi. İlk evladımızı kaybettiğimiz için Göktürk Türkeş'e sımsıkı sarıldık. Her gün ağlayarak, korkarak, ama aynı zamanda umutla geçti. Şimdi bebeğimi sağlıklı bir şekilde kucağıma alıyorum. Bu his, tarif edilemez. Göktürk, bizim mucizemiz oldu" dedi.

'BİZİM SON UMUDUMUZDU'

BABA Oğuz Fidan, "25'inci hafta bizim için bir mucizeydi. İlk çocuğumuzu kaybetmiştik. Göktürk benim ve eşim için son umudumuzdu. Bu nedenle ona sımsıkı sarıldık. 12 gün boyunca akciğer problemleri, enfeksiyonlar ve sürekli belirsizliklerle savaştık.

Her yeni gün umutla başlıyorduk. İsmini neden Göktürk koyduk? Çünkü bu çocuk, Türk milletine umut olsun istedik.

O da adının hakkını verdi." Göktürk'ün hayata tutunmasında en büyük katkılardan biri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Anık,"Zorlandık ama asla pes etmedik. Şimdi sağlıklı bir şekilde ailesinin yanında" diye konuştu.