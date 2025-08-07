Aydın’da üniversiteli genç kızın sır ölümü! Orman yolunda başından vurulmuş halde bulundu

Yapılan incelemede, ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında Teslime Hanedan'ın sevgilisi E.F. gözaltına alındı. Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.