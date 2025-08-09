Kendisi gelecekti ama cenazesi geldi

Ormanlık alanda başından tabancayla vurulmuş halde bulunan Teslime Hanedan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ni kazanarak üniversiteye adım attı. Kısa süre KYK yurdunda kalan genç kız, iddiaya göre ailesiyle iletişimini kesmek için yurttan kaydını sildirerek aktif olarak eğitimine devam etmedi. Yaklaşık 9-10 ay önce ailesinin yanına, Mersin'in Mut ilçesine döndü. Memleketine döndükten sonra baba Beytullah Hanedan'la tartışan genç kız, babası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Teslime bu olaydan sonra yeniden Aydın'a döndü. Bu süreçte Efeler ilçesindeki bir gece kulübünde çalışan ve uyuşturucu kullanımına başlayan genç kızın sosyal çevresi değişti. Kurtsuyu Mahallesi Muhtarı olan baba Beytullah Hanedan, yaşadığı acıyı Yeni Asır'a anlattı.

'İNTERNETTEN ÖĞRENDİM'

Baba Hanedan, şunları söyledi; "Kızımın öldüğünü internetten gördüm. Ne arayan oldu ne bilgi veren. Aydın'a gidip cenazesini ben teslim aldım. Üniversite okuyordu. Uyuşturucu kullandığını sonradan öğrendim. Tedavi ettirmek istedim ama kendi rızası gerektiğini söylediler."Okul hayatını bitirmesini istedim. Ancak arkadaşları jandarmaya şikayette bulunmuş. Akşam jandarma evimize baskın yaptı. Hepimizi karakola götürdü. Nezarethanede kaldım. Sonra kızım bana uzaklaştırma kararı aldırdı. Sahip çıkmak istedim ama kızımı bana vermediler. Sonra Silifke Otogarı'na bırakmışlar."

'BABA ÇOK PİŞMANIM'

Acılı baba, son görüşmelerini şöyle anlattı: "Yeğenimi Aydın'a gönderdim. Kızımı bulmuş ama 'Babam peşimi bıraksın, uzaklaştırması var. Yoksa şikayet ederim' demiş. En son 15 gün önce konuştuk. 'Baba çok pişmanım, keşke geriye dönebilsem' dedi. 'Kapımız sana hep açık' dedim. Ev kirasını ödeyemediğini ve kıyafet almak için para istediğini söyledi. Parayı gönderdim. Geleceğini söyledi ama cenazesi geldi."