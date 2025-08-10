Kuyucak’ta motosiklet fareleri yakayı ele verdi

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde son dönemde artış gösteren motosiklet hırsızlıkları, ilçe emniyetinin titiz çalışması ile aydınlatıldı. 29 Temmuz ve 2 Ağustos'ta yaşanan iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayı üzerine harekete geçen Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen 4 motosiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.