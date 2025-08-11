Tek isteği okul yaptırıp açılışını görmekti

AYDIN Koçarlı'da 8 yıl önce denize sıfır apart otelini satarak vefat eden eşi Hafize Küçük adına okul yaptıran 98 yaşındaki Mehmet Küçük, hayalini gerçekleştiremeden hayatını kaybetti. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde eğitime verdiği destekle tanınan 98 yaşındaki hayırsever Mehmet Küçük vefat etti.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Küçük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. MEB'in katkılarıyla Koçarlı'nın Orta Mahallesi'nde yapımı tamamlanan okul, bazı eksiklerine rağmen 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinden sonra öğrenci kabul etmeye başlamıştı. Ancak okulun yapılacak olan resmi açılış töreni gerçekleşmeden Mehmet Küçük hayatını kaybetti.