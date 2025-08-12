Söke-Kuşadası arasında çöküntü

AYDIN Söke-Kuşadası yolu üzeri Yaylaköy mevkiinde yol çöktü. Yaşanan kayma sonucu karayolunun bir bölümünde büyük bir çukur oluştu ve yol kullanılamaz hale geldi. Çökme nedeniyle Söke-Kuşadası arasındaki yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, alternatif güzergâh olarak Ağaçlı'dan Davutlar istikametine yönlendirildi. Yetkililer, sürücülerin uyarılara dikkat etmelerini ve alternatif yolu kullanmalarını istedi.

Karayolları ekipleri ise hem zemindeki hasarın boyutunu tespit etmek hem de onarım çalışmalarına başlamak için yoğun mesai harcıyor. Yolun ne zaman yeniden trafiğe açılacağı konusunda henüz net bir bilgi paylaşılmazdı.

ALTERNATİF ROTALAR

KUŞADASI Belediyesi'nden yapılan açıklamada çökme sonrası bölgede çalışma başlatıldığı belirtilerek, "Sürücülerimizin can güvenliği için yolun onarımı tamamlanana kadar geçiş sağlanamayacaktır. Kuşadası'na Söke yönünden giriş yapacak araç sürücüleri, lütfen Caferli Yolu ve Kirazlı Yolu gibi alternatif güzergahları kullanınız. Tüm hemşehrilerimizden ve misafirlerimizden, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.