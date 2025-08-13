Ağabey, uyuşturucu satan kardeşine isyan etti

AYDIN'IN Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonuyla yakalanan genç, adliye çıkışında en sert tepkiyi kendi ağabeyinden gördü. Kelepçeli şekilde cezaevine götürülürken üzerine yürüyen abi, "Bizi düşürdüğün duruma bak. Git yat cezaevinde, aklın başına gelsin" diyerek kardeşini adeta azarladı. Ekipler, 23 yaşındaki S.U.'nun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Takibe alınan şüpheli, bir gece kulübünde eğlendiği sırada operasyonla yakalandı. Evinde yapılan aramada 150 gram skunk, 1 hassas terazi ve satışa hazır 17 paket uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.U., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi