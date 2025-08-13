Aydın’da 15 yaşındaki Miray’dan haber alınamıyor

AYDIN Söke'de yaşanan olayda sabah saatlerinde Ailesiyle tartışan Miray Arasan, kendisini odasına kapattı. Miray Arasan daha sonra akşam saat 19.30 sıralarında hava alacağını söyleyerek Yenikent Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Ailesi, genç kızın gecenin ilerleyen saatlerine kadar gelmemesi üzerine Söke Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Miray'ın öğle saatlerinde evde ailesiyle tartıştığı, evden ayrılırken cep telefonunu da evde bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri, Miray Arasan'ın bulunması için çalışma başlattı.