Çeyiz dükkanında kanlı infaz

Aydın'da yaşanan kadın cinayeti kan dondurdu. Burcu Derin (52) isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu Hüseyin Derin (52) tarafından acımasızca öldürüldü. Görev yaptığı emniyet müdürlüğüne elleri kelepçeli getirilen cani koca, tutuklandı.

Korkunç olay, Zafer Mahallesindeki bir çeyiz dükkanında meydana geldi. Polis memuru Hüseyin Derin, 2 çocuğunun annesi Burcu Derin'in çalıştığı börekçiye geldi. Barışma teklifinde bulunan Derin, "Seninle ölsem dahi bir araya gelmeyeceğim" yanıtını aldı. Bu sözler üzerine polis memuru, tartışmayı şiddete dönüştürdü.

5 KURŞUN İSABET ETTİ

Koşarak yan taraftaki çeyiz dükkanına sığınan talihsiz kadın, kurşunların hedefi olmaktan kurtulamadı. Boğazına ve kalbine isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Derin, ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Katil Hüseyin Derin, etraftakiler tarafından linç edilmek istendi.

Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görev yaptığı Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen katilin, burada ifadesi alındı. Demir, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KANLAR İÇİNDEKİ FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

CİNAYETİN ardından Hüseyin Derin'in cep telefonuyla yerde kanlar içinde yatan eşinin fotoğrafını çektiği öğrenildi. Bu görüntüye tanık olan çevredeki esnaf, Derin'in elinden silahı alarak darp etti. Meslektaşları tarafından linçten kurtarılan polis memuru gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, dükkanda ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Deliller toplanırken, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğu bildirildi.