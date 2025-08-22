Aydın Kuşadası çalkalanıyor! CHP'li Bülent Tezcan belediyeyi aile şirketine çevirmiş:İki kızı ve damadına maaş

Tezcan ve bazı müteahhitlerin 60 bin metrekarenin üzerindeki rant arazilerindeki imar dönüşümü için Kuşadası ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne baskı yaptığı öne sürüldü. AİLE ŞİRKETİ GİBİ Bülent Tezcan'ın CHP'li Kuşadası Belediyesi'ni adeta aile şirketine çevirdiği ortaya çıktı. Küçük kızı mimar Öykü Tezcan'ın belediyenin İmar Müdürlüğü'nde geçen seneden beri görev yaptığı öğrenildi.

Umut Yaşar - Ezgi Tezcan Yaşar Kuşadası'nda yüzlerce mimar varken, Öykü Tezcan'ın belediyede mimar olarak çalışması tepki çekti. Öykü Tezcan'ın iş bilmezliği nedeniyle herkesi mağdur ettiği bildirildi. Ayrıca, Bülent Tezcan'ın büyük kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar'ın Kuşadası Belediyesi'nin Hukuk Bürosu ile kadrolu avukatları olmasına karşın belediyenin hukuki süreçlerini birkaç yıldır vekâlet alarak takip ettikleri belirtildi.