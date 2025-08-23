Annenin acı feryadı yürekleri dağladı: Oğlum nerede?

AYDIN Kuyucak'ta baba-oğul yaklaşık 3 metre kazdıkları çukurda çalışırken Ahmet Güney içme suyu almak için bir ara dışarı çıktı. Bu esnada baba Ahmet Güney toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Babasının durumunu gören Ahmet Güney koşarak çukura atladı ve beline kadar toprağa gömülü olan babasını kurtararak dışarı çıkmasını sağladı.

SESLERİ DUYARAK GELDİ

BABASINI kurtaran 43 yaşındaki Ahmet Güney ikinci defa kayan tonlarca toprağın altında kaldı. Köylülerin bağrışma seslerini duyarak olay yerine gelen anne Gülcan Güney, ilk anda eşinin kaza geçirdiğini düşünerek panikle müdahale etmeye çalıştı. Oğlunun ortada olmadığını fark edince "Oğlum nerede?" diye feryat etmeye başlayan annenin çığlıkları çevredeki herkesin yüreğini dağladı.