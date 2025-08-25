Çerçioğlu’ndan liyakat tepkisi

CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Çerçioğlu, Tezcan'a yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Eşini Çankaya Belediyesi'ne sınavsız memur yaptı mı yapmadı mı? Kızını Ataşehir Belediyesi'ne memur yaptı mı yapmadı mı? Bu kadar insan KPSS ile memur olmaya çalışırken onların hakkı yendi mi yenmedi mi? Hani ehliyet? Hani liyakat? Hani tarafsızlık, dürüstlük?"

'BUNLAR SPEKÜLASYON'

Tezcan bu iddialarının yanı sıra daha önce Çerçioğlu'nun İzmir'e aday olmak istediğini de öne sürmüştü. Son günlerde kamuoyunda konuşulan bu iddialara da yanıt veren Özlem Çerçioğlu, söylentileri kesin bir dille yalanladı. Çerçioğlu, "Bu iddialar tamamen yalan ve spekülasyon. Benim böyle bir gündemim yok. Biz Aydın'a hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.