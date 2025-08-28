Pazarcıdan öldüresiye dayak

AYDIN'IN Buharkent ilçesinde bir tuvalet görevlisi, feci şekilde dövüldü. İlçe halkını ayağa kaldıran olay, Buharkent pazarında meydana geldi. Pazarcı E.D'nin oğlu belediyeye ait tuvaleti kullandıktan sonra, görevli Adnan Ç'nin kendisine bağırdığını öne sürerek babasına şikayette bulundu. Bunun üzerine E.D., Adnan Ç'yi içeri sokarak dövmeye başladı.

Hastaneye kaldırılan Adnan Ç. yaşadığı olayı anlatırken, "Sabah saatlerinde oldu. 7 yaşında bir çocuk geldi, tuvaleti kirletti. 'Bir tas su dökersin buraya' dedim. Dediğim bu. Küfrettiğimi iddia ettiler. Çocuğa neden küfredeyim? Şikayetçiyim" diye konuştu.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

YILLARDIR tuvalet çalıştırarak geçimini sağlayan Adnan Ç'nin, Ramazan'da davul çalması sebebiyle ilçede "Davulcu Adnan" olarak tanındığı öğrenildi. Saldırının ardından vatandaşlar, "Adnan Ç'ye yapılan bu şiddet kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi. Saldırgan E.D. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.