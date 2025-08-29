Çerçioğlu Ankara’dan yeni müjdelerle döndü

AK Parti'ye geçerken kentsel dönüşüm için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan destek isteyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberindeki heyet ile Ankara'ya çıkarma yaptı. Çerçioğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MASADA

Görüşmenin ana gündemini kentsel dönüşüm oluşturdu. Başkan Çerçioğlu, deprem riskine dikkat çekerek Aydın için destek talebinde bulundu. Ankara ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çerçioğlu, ilk resmi ziyaretini Bakan Kurum'a gerçekleştirdiğini belirterek, "Aydın'da riskli yapı stokunun yenilenmesi öncelikli hedefimizdir. Aydın'da kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları başta olmak üzere yeni projelerimizi hızla hayata geçireceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda ilçeler için de önemli kararlar alındı.

KENTE UZMANLAR GELECEK

Aydın'da daha önce yaptıkları kentsel dönüşüm hazırlıklarını yeniden gözden geçirdiklerini dile getiren Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız fizibilite çalışmalarını toplantıda anlattık. Görüşmeler doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk olarak Efeler Ilıcabaşı ve Kuşadası Kesedağı bölgesinden başlatma kararı aldık" diye konuştu. 'Mahalle bazlı gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları için önümüzdeki günlerde Ilıcabaşı ve Kesedağı için bakanlıktan uzmanlar geleceğini dile getiren Çerçioğlu, "Belediye ve bakanlık olarak ortak yürüteceğimiz çalışmalarla en hızlı şekilde Aydınımızda kentsel dönüşümü başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara'da birçok proje için görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklayan Çerçioğlu, "Aydın trafiğini rahatlatacacak olan köprülü kavşaklar için de görüşme yaptık. Öncelikle Efeler'deki Denizli- Muğla ve İzmir Bulvarlarının kesiştiği nokta olan Yeni Dörtyol kavşağına köprülü kavşak yapımı için söz aldık. Bu köprülü kavşağın yanı sıra Mimar Sinan Mahallesiyle yapımı süren şehir hastanesi arasında da köprülü kavşak düzenlemesi yapılacak. İki yere daha köprülü kavşak yapılmasını planlıyoruz" dedi.

BAKAN KURUM'DAN DESTEK

Başkan Çerçioğlu'nun talebine destek veren Bakan Murat Kurum ise, "Aydın heyetini Bakanlığımızda ağırladık. Belediye başkanlarının da katılımıyla verimli bir toplantı yaptık. Kentsel dönüşüm projelerimiz başta olmak üzere Aydın'da sürdürdüğümüz çalışmaları ve ilçelerimizin ihtiyaçlarını değerlendirdik. Şehrimizi riskli yapı stokunu yenileyerek, afetlere hazırlıklı hale getireceğiz" dedi.

Öte yandan Ankara'daki buluşmada Aydın için kritik kararlar alındı. Çerçioğlu'nun öncelikli gündeme taşıdığı kentsel dönüşüm seferberliği resmen başlatılırken, şehrin deprem riskine karşı güvenli hale getirilmesi için önümüzdeki günlerde hazırlanacak plan doğrultusunda çalışmalar hızlanacak. Görüşmede yalnızca Büyükşehir Belediyesi'nin değil, ilçe belediyelerinin de talepleri gündeme geldi. Aydın'ın 17 ilçesine 6 bin 800 TOKİ sosyal konut yapılacağı kaydedildi. Savrandere mahallesindeki sosyal konut projesine 250 konut daha ilave edilecek. Ayrıca ilçe belediyelerine makine, teçhizat ve çöp konteynırları verilecek.