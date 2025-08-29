Karanlıkta kulak aradılar

AYDIN'IN Efeler ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Minibüste bulunan bir yolcunun kulağı koparken, polis, itfaiye, belediye ekipleri ve vatandaşlar seferber olup cep telefonu ışıklarıyla kulağı arayıp buldu. Kaza, Fatih Mahallesi Çine Caddesi'nde meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı. Minibüste yolculuk yapan bir vatandaşın kulağı koptu. Ekipler ve çevredeki vatandaşlar, cep telefonu ışıklarıyla uzun süre arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda kopan kulak bulunarak polise teslim edildi.