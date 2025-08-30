Aydın ihracatında rekor artış: 133 ülkeye ürün gönderildi

Aydın'ın ihracatı Temmuz ayında yüzde 20,3 artış sağlarken 133 ülkeye ürün gönderildi. Aydın Sanayi Odası (AYSO), Temmuz 2025 ihracat rakamlarını açıkladı. Verilere göre Aydın'ın ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 artış göstererek 159,6 milyon dolara ulaştı. Aydınlı firmalar bu dönemde 133 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 4,3 artışla 1 milyar 928 milyon dolar seviyesine çıkarken, Aydın Türkiye genelinde en çok ihracat yapan iller arasında 23. sırada yer aldı.Temmuz ayında Aydın'dan 133 ülkeye ihracat yapılırken, 74 ülkeye ihracat artışı, 53 ülkeye ise düşüş kaydedildi. En fazla ihracat yapılan ülke 19,4 milyon dolar ile İtalya olurken, İtalya'yı 13,9 milyon dolar ile Hollanda, 11,3 milyon dolar ile ABD ve 9,2 milyon dolar ile Almanya takip etti.