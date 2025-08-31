Orman yangını için kalkan uçak zorunlu iniş yaptı

Aydın'daki orman yangınına müdahale için kalkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Hacıbayramlar Mahallesi'ne zorunlu iniş yapan uçağın enkazının kaldırılması için Ankara'dan kaza kırım ekibi geldi. Ekip uçak üzerinde inceleme yaparken, ters dönen uçak, vinç yardımıyla düzeltildi. Kaza nedeniyle uçaktan ayrılan su tankları ve bazı parçaları, vinç yardımıyla kamyona yüklendi. Uçakta bulunan 1 kişi, sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.