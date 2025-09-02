Kibar leylek doğaya salındı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde, 8 Ağustos'ta elektrik direklerinin üzerine kurulu olan yuvaların birinden yere yavru leylek düştü. Henüz bir aylık leyleği bulan mahalleli, muhtar Himmet İzmir'e bildirdi. Muhtar Himmet İzmir'in haber vermesi üzerine Turanlar Mahallesi'ne giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yavru leyleği teslim aldı.

Anne ve babası elektrik tellerine çarparak öldüğü tahmin edilen yavru leylek, yaklaşık 20 gün boyunca EKODOSD'ta bakım ve tedaviye alındı. EKODOSD gönüllülerinin 'Kibar' adını verdiği leylek, uçma yeteneği kazanmasının ardından Bafa gölünde EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü tarafından doğaya salındı. Kibar'ın zamanı geldiğinde diğer leyleklerle birlikte Afrika'ya göç edeceği bildirildi.