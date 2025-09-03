Aydın’da kendini polis olarak tanıttı: Yaşlı vatandaşları tuzağına düşürdü!

Olay 29 Ağustos 2025 günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. ve Z.B. isimli yaşlı şahısları kendini polis olarak tanıtan bir şahsın aradığı, evde ne kadar para ve altın varsa hepsini Sümer parka getirmesini söylediği, daha sonra Sümer park girişindeki otopark kısmında bir erkek şahsın gelip altınları ve parayı alarak oradan uzaklaştığı olayının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Konunun şüphelisine yönelik yapılan 60 saatlik kamera izlenmesi ile titiz çalışma sonucu Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli İ.Ü.'yü olayın hemen ardından kısa bir sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalaması yapılan İ.Ü. isimli şahıs bugün adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.