‘Arsa devri yoluyla çözüm üretildi’

AYDIN'DA Buharkent Belediyesi, son günlerde bazı basın-yayın organlarında yer alan 'Buharkent Belediyesi cami alanlarını borç karşılığında devrediyor' şeklindeki haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, Maliye Hazinesi'ne arsa devri yoluyla çözüm üretme kararı alındığı belirtildi. Söz konusu parsellerin Üçeylül Mahallesi 419/30 parselde bulunan Yeni Camii ve Kamilpaşa Mahallesi 307/6 parselde bulunan Kamilpaşa Camii olup ilgili parsellerin Buharkent'in kuruluşundan bu yana belediyeye ait taşınmazlar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, tapu ve imar kayıtlarında 'cami alanı' olarak geçen bu taşınmazların Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisli durumda olduğu vurgulandı. Belediye kaynakları, taşınmazların devrinin kamuya yani devlete yapılacağını, 'cami satışı' gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.