Aydın'da şüpheli valiz paniği!

O esnada yapılan incelemeler sonucunda valizin sahibine ulaşıldı. Ekipler, bölgeye gelen valizin sahibi ile şüpheli valizi inceledi. Yapılan kontrollerin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, valizini teslim alan şahıs ise bölgeden uzaklaştı.

