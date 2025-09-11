THY pilot eğitmeninin sır ölümü

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan Türk Hava Yolları simülatör eğitmeni Ahmet Nevres Erkin (65), evinde ölü bulundu. Dünyanın en iyi Türk pilotları arasında gösterilen Kurmay Albay Erkin, emekli olduktan sonra THY'nin pilot yetiştirdiği Çıldır Havalimanı'nda çalışmaya başlamıştı.

KALP RAHATSIZLIĞI VARDI

PİLOT eğitimlerinde görev yapan Erkin'in iki günlük istirahat süresi bitmesine rağmen işe dönmemesi üzerine arkadaşları endişelenerek evine gitti. Evinin kapısı açılmayınca polis ve itfaiyeye haber verildi. Balkondan giren ekipler, Erkin'i koltukta hareketsiz halde buldu. Yalnız yaşadığı öğrenilen ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan Erkin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.