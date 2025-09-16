Jet Fadıl’ın lüks oteli icra yoluyla satışta

Aydın Didim'de Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz'ün sahibi olduğu denize sıfır Caprice Thermal Palace yeniden borçtan dolayı icradan satışa çıkarıldı. Kral dairesinin de bulunduğu 5 yıldızlı otel Didim İcra Dairesi tarafından yeniden satışa çıkarıldı. Tesis, 33 bin 338 metrekarelik arsa üzerinde kurulu bulunuyor.

2022'DE DE ÇIKMIŞTI

Otel 350 standart oda, 83 aile odası, 3 süit, 3 kral dairesi ve toplamda 491 oda kapasitesine sahip. Tesiste açık ve kapalı yüzme havuzları, aquapark, tenis kortları, mini golf sahası, geniş otopark ve çelik konstrüksiyonlu üst otopark katı yer alıyor. Caprice Thermal Palace için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 506 milyon lira oldu. Aynı tesis, 2022 yılında da icradan satışa çıkarılmış ve o dönem muhammen bedeli 466 milyon lira olarak açıklanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, otelin işletme belgesini 2020 yılı Şubat ayında iptal etmişti.

İkinci kez icra yoluyla satışa çıkarılan Fadıl Akgündüz'e ait Caprice Thermal Palace, ilk artırımı 2 Ekim-9 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, ikinci artırma ise 28 Ekim-4 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.