18 yaşındaki genç trafik kazası kurbanı oldu

KAZIM YÖRÜKCE

AYDIN'IN Söke ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Selim Atasever hayatını kaybetti. Kaza, Söke-Bodrum kara yolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. 09 S 4148 plakalı otomobil ile plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Selim Atasever ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen Atasever kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
