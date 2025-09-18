Minik Turan’ı birlikte yaşatalım

NADİR görülen DMD hastalığı ile mücadele eden 3 yaşındaki Turan Ünal'ın tedavisi için ailesi seferber oldu. Minik Turan'ın hayata tutunabilmesi ve tedavisinin sürdürülebilmesi amacıyla Aydınlı vatandaşlardan destek bekleniyor. "Küçük Bir Asker, Büyük Bir Mücadele" sloganıyla yürütülen destek kampanyasında Turan'ın babası Astsubay Nevzat Ünal, oğlunun tedavisi için yardım çağrısında bulundu. Ailenin yanında olduğunu belirten MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Kuyucak'ta yaşayan Ünal ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve yardım kampanyası hakkında bilgi aldı.

"BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

BAŞKAN Alıcık, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Değerli arkadaşlarım, DMD hastası evladımız Turan Ünal için farkındalık oluşturmak amacıyla bir canlı yayın düzenliyoruz. 18 Eylül Perşembe günü saat 21:30 - 22:30 arasında gerçekleşecek bu yayına her birimizin desteği, Turan gibi DMD hastası çocuklarımızın geleceği için umut olacaktır. Sizleri de bu anlamlı yayına bekliyoruz. Birlikte varız, birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

"BU ÇAĞRIYA KULAK VERİN"

TURAN'A destek olmak isteyenler için baba Nevzat Ünal, valilik onaylı banka hesap bilgilerini paylaştı: TL: TR89 0006 4000 0014 5150 5919

48, USD: TR57 0006 40000024 5150 2277 02, Euro: TR40 0006 4000 0024 5150 2277 17. Alıcık ve ailenin çağrısına kulak veren vatandaşlar, minik Turan için canlı yayında destek sağlayabilecek ve bağışlarla onun tedavi sürecine katkıda bulunabilecek.